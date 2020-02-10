В Щучинском районе два автомобиля вылетели в кювет из-за сильного ветра

Ветер был такой силы, что машины съезжали в кювет.

Два похожих происшествия случились с разницей в два часа

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Ветер сегодня, 10 февраля, был такой мощный, что на дороге Минск - Гродно два легковых автомобиля вылетели в кювет. Об этом сообщает gaigrodno.by.

Два похожих происшествия случились с разницей в два часа. Водители сначала проезжали зону, где по бокам находился лес, а затем выезжали на открытое пространство, где теряли управление и съезжали в кювет. В обоих случаях сопутствующим, если не основным фактором был сильный боковой ветер.

ДТП произошли на 210-м и 222-м километрах автодороги М6.

К счастью, в обеих авариях люди не пострадали.

Синоптики объясняют мощные порывы ветра тем, что сейчас Беларусь находится в орбите шторма "Сиара", который подпортил погоду в большинстве европейских стран. Сначала он обрушился на Великобританию, затем пришел в Германию. Этой ночью в Великобритании порывы штормового ветра достигали 40 - 45 м/с. В Беларуси - до 13 - 19 м/с.