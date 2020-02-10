По Вилии в Литву контрабандисты отправили сигареты с GPS: «посылки» встретили пограничники

Нарушители часто отправляют нелегальные грузы по реке, зимой маскируя их под льдины. Фото: pasienis.lt.

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Чего только не изобретут контрабандисты, чтобы переправить через границу очередную порцию «запрещенки»: то отправят беспилотный самолет, то на свой страх и риск набьют продуктами топливный бак собственной легковушки. Очередной случай преступных «ухищрений» пресекли на днях литовские пограничники. Об этом сообщила пресс-служба таможенного ведомства Литвы.

Инцидент произошел в ночное время в субботу, 8 февраля. Из реки Нярис (Прим.: на территории Беларуси – Вилия) пограничниками была сначала выловлена одна посылка с GPS.

– В водонепроницаемом «узле» из полиэтилена и пенопласта были спрятаны 240 пачек сигарет с белорусскими акцизами. К товару контрабандисты прикрепили маячок, чтобы по GPS отслеживать маршрут груза. До входа на территорию Литвы река протекает по Беларуси примерно 7 километров, примерно такое же расстояние проплыла и «посылка», – пояснили пограничники.

Спустя час после первой «бандероли» правоохранителей ждала еще одна доставка по реке. Общий «улов» составило 480 пачек белорусских сигарет. Товары изъяты, начат административный процесс.

– Хоть речной путь и необычный, но совсем не новый в нашей практике. Например, около двух недель назад из русла выловили тысячу пачек сигарет. А когда начинается ледоход контрабандисты занимаются маскировкой. Непромокаемые плавучие «узлы» маскируют под льдины, обматывая для этого марлей, искусственным снегом и т.д. Чтобы груз проплывал большие расстоянии «льдины» усиливали кирпичами, блоками и кусками брусчатки, – поделились в ведомстве.