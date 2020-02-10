2020-02-10T18:23:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

По Вилии в Литву контрабандисты отправили сигареты с GPS: «посылки» встретили пограничники

Через границу по реке самостоятельно переплыли почти 500 пачек сигарет
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Нарушители часто отправляют нелегальные грузы по реке, зимой маскируя их под льдины. Фото: pasienis.lt.Нарушители часто отправляют нелегальные грузы по реке, зимой маскируя их под льдины. Фото: pasienis.lt.
Изменить размер текста:

Чего только не изобретут контрабандисты, чтобы переправить через границу очередную порцию «запрещенки»: то отправят беспилотный самолет, то на свой страх и риск набьют продуктами топливный бак собственной легковушки. Очередной случай преступных «ухищрений» пресекли на днях литовские пограничники. Об этом сообщила пресс-служба таможенного ведомства Литвы.

Инцидент произошел в ночное время в субботу, 8 февраля. Из реки Нярис (Прим.: на территории Беларуси – Вилия) пограничниками была сначала выловлена одна посылка с GPS.

– В водонепроницаемом «узле» из полиэтилена и пенопласта были спрятаны 240 пачек сигарет с белорусскими акцизами. К товару контрабандисты прикрепили маячок, чтобы по GPS отслеживать маршрут груза. До входа на территорию Литвы река протекает по Беларуси примерно 7 километров, примерно такое же расстояние проплыла и «посылка», – пояснили пограничники.

Спустя час после первой «бандероли» правоохранителей ждала еще одна доставка по реке. Общий «улов» составило 480 пачек белорусских сигарет. Товары изъяты, начат административный процесс.

– Хоть речной путь и необычный, но совсем не новый в нашей практике. Например, около двух недель назад из русла выловили тысячу пачек сигарет. А когда начинается ледоход контрабандисты занимаются маскировкой. Непромокаемые плавучие «узлы» маскируют под льдины, обматывая для этого марлей, искусственным снегом и т.д. Чтобы груз проплывал большие расстоянии «льдины» усиливали кирпичами, блоками и кусками брусчатки, – поделились в ведомстве.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: криминальные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Брагинском районе рыбаки вышли на лед в 3 сантиметра: один провалился и едва спасся
Под Гродно задержали судью международного класса по боксу: он вез несколько кило героина
Фотофакт. В Минске ураган опрокинул остановку и оставил ее без крыши
Под Берестовицей BMW с разными протекторами на колесах вылетело с трассы: пострадали двое несовершеннолетних
По Вилии в Литву контрабандисты отправили сигареты с GPS: «посылки» встретили пограничники
В Щучинском районе два автомобиля вылетели в кювет из-за сильного ветра
Светлана Алексиевич: Я не знаю, кто бы мог сопротивляться Москве так, как сопротивляется Лукашенко
Беларусь находится в орбите шторма "Сиара"
В Минске два грузовика столкнулись возле МКАД
КГБ опроверг задержание экс-главы МВД Шуневича по «сахарному делу»
Курс доллара снова подскочил
На трассе в Польше легковушка врезалась в фургон: пострадали белорусы
Сизов: Стратегия нефтехимического комплекса Беларуси минимизирует риски от выхода на мировую цену на сырье
Микроавтобус с белорусами попал в ДТП в Москве
Первый украинец заразился китайским коронавирусом
Минчанке за рулем стало плохо, и она протаранила две машины
В Минске пропал молодой мужчина
Обрежьте сухие деревья и машину поставьте в гараж: МЧС готовит белорусов к шквалистому ветру в понедельник
Контролерам увеличили рабочий день. Глава "Минсктранса" рассказал, до какого времени теперь ловят безбилетников
Коммунальщики пообещали не отключать летом горячую воду на две недели
На МКАД столкнулись три автомобиля: участники дают противоречивые показания
Заболевания сердечно-сосудистой системы и расстройства питания. Для кого изменится призыв в армию?
Белоруски выиграли у сборной Нидерландов в матче Кубка Федерации
Не ждали? С 9 февраля снова дорожает автомобильное топливо
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 722
Теперь уже точно: 17 февраля рынок «Лебяжий» начнет работать в Таборах
Крупная авария возле «Белой вежи»: под замес попало сразу 7 автомобилей
В Казани разбился вертолет: погиб депутат Госдумы