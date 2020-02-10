Под Берестовицей BMW с разными протекторами на колесах вылетело с трассы: пострадали двое несовершеннолетних
Серьезное ДТП на Гродненщине произошло в понедельник, 10 февраля. Об этом пресс-служба УГАИ УВД Гродненского областного исполкома сообщила в официальной группе во ВКонтакте.
Авария случилась рано утром на автотрассе направлением Барановичи – Пограничный – Гродно. В дорожно-транспортное-происшествие на дороге Р99 попал легковой «БМВ». Иномаркой управлял 19-летний водитель, с двумя 17-летними пассажирами в авто он ехал в сторону Берестовицы.
– Недалеко от деревни Грайно, что в Берестовицком районе, молодой водитель не справился с управлением. Авто съехало в левый по ходу движения кювет, где произошло опрокидывание. К слову, на колесах авто на задней оси стояли шины с разным рисунком на протекторах, – пояснили в пресс-службе.
Несовершеннолетним пассажирам потребовалась госпитализация, у них диагностировали травмы различной степени тяжести.
По факту произошедшего ДТП идет проверка.
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