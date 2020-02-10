2020-02-10T19:28:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фотофакт. В Минске ураган опрокинул остановку и оставил ее без крыши

Беларусь еще сутки пробудет в орбите шторма «Сиара»
Надежда БУТОВИЧ
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Остановку сдуло ветром. Фото: t.me.s.motolkohelp.Остановку сдуло ветром. Фото: t.me.s.motolkohelp.
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ЧП произошло в Белорусской столице утром 10 февраля. Порывов сильного ветра – отголоска бушующего в Европе урагана «Сиара», не выдержала остановка общественного транспорта.

Инцидент случился на проспекте Победителей недалеко от «Минск-Арены». Легкую конструкцию остановки ветер опрокинул на бок, а крышу оторвал почти без остатка. Очевидцы прислали фото в Telegram «МотолькоПомоги».

«Комсомолка» ранее уже сообщала, что сейчас Беларусь находится в орбите шторма «Сиара». В республике объявлен оранжевый уровень опасности, о предосторожностях предупреждали в МЧС и Белгидромете. В некоторых регионах страны ветер оказался таким сильным, что с трассы М6 две легковушки буквально сдуло в кювет. Такая погода сохранится и 11 февраля.

В Европе, где находится эпицентр урагана и скорость ветра достигает 150 километров в час, закрыты школы, аэропорты, общественные парки, перекрыты участки трасс. В Англии опасаются наводнений.

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