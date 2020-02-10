2020-02-10T20:00:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Гродно задержали судью международного класса по боксу: он вез несколько кило героина

В МВД сообщают о пресечении канала поставок наркотиков в ЕС [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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В машине задержанного было 6 кило героина. Фото: МВД.В машине задержанного было 6 кило героина. Фото: МВД.
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– Спустя месяцы длительной и кропотливой работы наркоборцов МВД, а также коллег из пограничного и таможенного комитетом в Гродненском районе успешно проведена операция по задержанию крупных наркокурьеров, – сообщили в пресс-службе МВД в официальном Telegram-канале.

Задержание преступников происходило на территории Гродненского района вечером в пятницу, 7 февраля. Правоохранители задержали двух иностранцев, 50- и 51-летнего мужчин. Злоумышленник ехали через границу на разных авто, в одной из машин был обнаружен «груз» – 6 килограммов афганского героина.

– Подозреваемые ехали через Беларусь транзитом. «Товар» – особо опасный наркотик в виде порошка белого цвета, они собирались реализовать на территории Европы. Экспертиза уже подтвердила, что обнаруженный в тайниках порошок – героин, – пояснили в пресс-службе.

– Один из задержанных является судьей международного класса по боксу и приверженцем здорового образа жизни. Действиям фигурантов СК дал правовую оценку, возбуждено уголовное дело, – уточнили в МВД.

"Афганский героин": пресечен канал поставок в Гродно. 07.02.2020 г..Комментарий начальника отдела ГУНиПТЛ МВД Беларуси Александра Высоцкого

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