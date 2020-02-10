2020-02-10T20:46:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Брагинском районе рыбаки вышли на лед в 3 сантиметра: один провалился и едва спасся

Из воды мужчинe вытащил друг
Надежда БУТОВИЧ
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Тонкий лед проломился под рыбаком.Тонкий лед проломился под рыбаком.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Двух рыбаков спасли на одном из водоемов в Брагинском районе в понедельник, 10 февраля, проинформировали belta.by в Гомельском областном ОСВОД.

Спасателям позвонили утром с озера Поповское. В этот день два друга-рыбака приехали на зимнюю рыбалку. Вышли на лед, принялись делать лунки, один прошел вперед – и тут же тонкий покров проломился.

– Толщина льда в том месте, где мужчины устроились на рыбалку, составляла всего 3 сантиметра. При этом глубина озера здесь же – более трех метров, – пояснил специалист организации Владимир Акулин.

Увидев, что друг ушел под воду, второй рыбак бросился его спасать. Обоим повезло, что на рыбалку не забыли надеть спасательные жилеты и взять спасательные спецсредства. Медицинская помощь пострадавшему мужчине не понадобилась.

– Нынешней зимой очень опасен любой выход на лед: толщина его небольшая. Рыбакам же советуем обязательно иметь в экипировке спасательный жилет, веревку с грузом с одной стороны и петлей с другой, а также самозацепами, которые могут быть заменены обычными гвоздями, – добавили в ОСВОД.

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В Брагинском районе рыбаки вышли на лед в 3 сантиметра: один провалился и едва спасся
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