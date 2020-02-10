Крутой о цене на нефть для Беларуси: «Чистая цена между компания – по сути, мировая»

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«Комсомолка» ранее сообщала о договоренностях, достигнутых в недавних сочинских переговорах между Путиным и Лукашенко по «горячим» темам нефти и газа. И, если объемы и цена на газ остались прошлогодними, то с нефтью было решено так: об условиях поставок будут договариваться компании между собой, российское правительство будет содействовать, чтобы не возникали проволочки, а курировать вопрос станет Дмитрий Козак, замглавы администрации Путина.

Оставшиеся «пробелы» по нефти озвучили в белорусском Совмине. Например, цена для белорусских НПЗ будет по ценам, установленным на мировом рынке. При этом в «Транснефти» пообещали допустить к трубе небольшие нефтедобывающие компании РФ. В идеале это сможет показать, что для российских предприятий, так или иначе, белорусских рынок выгоден.

– Возник вопрос о том, какая цена будет согласована в коммерческих контрактах. Сейчас цена для нас на 17 процентов ниже мировой, это только на размер пошлины. Если пошлина убирается и берется чистая цена между компаниями, то она, по сути и будет мирового уровня. А компании России говорят: вы нам еще премии заплатите. То есть они хотят еще на белорусском рынке заработать, – пояснил первый вице-премьер Совмина Беларуси Дмитрий Крутой.

При этом со стороны Беларуси озвучено желание одинакового ценообразования. Так как через порты по трубе на Запад и в Беларусь поставляется нефть Urals – аналогичного качества.

Резюмируя, Крутой предположил, что в 2020 году для Беларуси цена российской нефти останется в пределах 83 − 85% от мирового тарифа. Но, когда налоговый маневр в России завершится, это уже будет и 100 процентов.

При этом вопрос и тема других стран-поставщиков нефти для Беларуси останется актуальным и «рабочим». Правда, на 9 февраля актуальных подписанных контрактов (Прим.: как с норвежской нефтью в январе) еще не было.