«Дзякуй, дачушка!»: дочка Латушко поздравила его с 47-летием букетом из картошки

У экс-министра культуры очень теплые отношения с дочкой Яной

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В понедельник, 10 февраля, Павел Латушко, белорусский политический деятель, бывший министр культуры Беларуси, экс-посол Беларуси в Польше, Франции и Испании в разные годы, а ныне – директор Национального академического театра имени Купалы (Прим.: с марта 2019 года) отмечал 47 день рождения.

Первыми Павла Павловича поздравили родные люди. Неожиданные подарки преподнесла дочка Яна. Моменты праздника Яна и Павел Латушко опубликовали в своих Instagram.

Павел Латушко с дочкой Яной в Вильнюсе. Фото: соцсети.

Так, например, именинный обед прошел в столичном «Гранд Кафе», где Павел Латушко отведал изысканные блюда и задул свечку на оригинальном десерте с шариком мороженого. Не менее оригинальным сюрпризом от дочки оказался «мужской» букет, выполненный из картошки и веточек розмарина – его директору театра вручили прямо на рабочем месте.

В своем Инстаграме именинник поблагодарил за поздравления на белорусском языке: «Дзякуй, дачушка».