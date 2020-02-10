2020-02-10T22:32:29+03:00
Общество
КП Беларусь

«Пилоты использовали непогоду с плюсом»: самолет из Нью-Йорка благодаря урагану прилетел в Лондон на час быстрее

«Сиара» помогла обычному боингу приблизится к звуковому барьеру и побить рекорды прошлых лет
Надежда БУТОВИЧ
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Самолет благодаря урагану установил новый рекорд. Фото: British Airways.Самолет благодаря урагану установил новый рекорд. Фото: British Airways.
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Мы уже рассказывали о бушующем в Европе урагане «Сиара» и последствиях стихии для Беларуси, которая оказалась в орбите бури.

Но не было бы счастья… И вот кое-кому «Сиара» оказалась очень даже на руку. Например, пассажирам британских авиалиний British Airways. Самолет компании прибыл в лондонский аэропорт из Нью-Йорка на час раньше планируемого времени, сообщила «Комсомольская правда».

– Высшая степень подготовленности наших пилотов позволила им использовать погодные условия с максимальной пользой. Наши клиенты были доставлены в Лондон задолго до установленного времени прибытия, – прокомментировали необычное происшествие в пресс-службе авиаперевозчика.

В итоге радость не только для пассажиров. Самолет, прибывший в пункт назначения всего за 4 часа 56 минут (Прим.: вместо среднего времени 6 часов 13 минут), установил и новый мировой рекорд – развил скорость в 800 миль в час (примерно 1200 километров в час). Лайнер в итоге приблизился к звуковому барьеру, побив предыдущий рекорд на этом маршруте.

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