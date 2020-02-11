В Смолевичском районе муж убил жену из-за того, что та потратила 25 рублей на духи и спиртное

Но только через несколько часов понял, что она мертва

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Вечером 8 февраля поссорились двое сожителей в агрогородке Зеленый Бор Смолевичского района, сообщает Следственный комитет. 40-летнему мужчине не понравилось, что его 31-летняя сожительница взяла без спроса 25 рублей и потратила их на духи и спиртное. Он разозлился и жестоко избил ее кулаками по всем частям тела.

Спустя пару часов он решил посмотреть, как она, и вызвал скорую помощь. Прибывшим ночью медикам оставалось только констатировать смерть девушки.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса (причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас ему грозит срок от 5 до 15 лет лишения свободы. Мужчина задержан, окончательную квалификацию его действий дадут после завершения расследования.