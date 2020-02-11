2020-02-11T10:15:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Чтобы обратить на себя внимание продавцов ювелирного магазина в Минске, мужчина сказал, что он заминирован

Внимание-то он привлек, но теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы
Алла БЕЛУГА
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Фото: Следственный комитет Беларуси.Фото: Следственный комитет Беларуси.
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Дело было 22 октября прошлого года. Пьяный 65-летний минчанин в бабушкином платке на голове зашел в один из популярных ювелирных магазинов на проспекте Независимости в Минске. Он демонстративно сел за стол в центре зала, однако продавцов это никак не заинтересовало, они не обращали на мужчину никакого внимания. Чтобы занятые чем-то очень важным сотрудники обратили, наконец, свое внимание на посетителя, он поднял в руке какой-то черный предмет и сообщил, что магазин заминирован. Работники отвлеклись от важных дел и нажали тревожную кнопку. Наряд милиции среагировал быстро, нарушителя скрутили и увезли. А вот никаких взрывных устройств в магазине не нашли. Похоже, это была отчаянная попытка показать продавцам, что в зале посетитель, у которого нет ничего, кроме опьянения в 1 промилле (согласно материалам уголовного дела, именно столько в крови и нашли).

Минский советский районный отдел Следственного комитета к середине февраля завершил расследование этого уголовного дела и передали его в суд. Действия обвиняемого квалифицировали по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве и иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, наступления иных тяжких последствий). Санкции этой статьи - от штрафа до пяти лет лишения свободы.

- С начала года в городе Минске возбуждено 5 уголовных дел по фактам заведомо ложного сообщения об опасности, по двум из них установлены лица, совершившие противоправные действия. Для сравнения, в январе прошлого года в подразделениях столицы по статье 340 Уголовного кодекса Беларуси уголовных дел возбуждено не было, - отчитались в Следственном комитете.

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