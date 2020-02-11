2020-02-11T10:43:18+03:00
Экономика
КП Беларусь

Учительница в Телеханах решила купить биткоинов. Закончилось все плохо

Женщина осталась без денег и без биткоинов
Алла БЕЛУГА
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Эксперты часто называют биткоины «финансовым мыльным пузырем». Фото: pixabay.com.Эксперты часто называют биткоины «финансовым мыльным пузырем». Фото: pixabay.com.
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Правоохранительные органы Ивацевичского района проводят необычную проверку. Так, учительница одной из школ Телеханщины решила купить себе биткоины на виртуальной криптобирже. Женщина перечислила крупную суму денег на криптобиржу, но как получить биткоины, осталось загадкой, а дело зашло в тупик.

Заподозрив неладное, учительница обратилась с заявлением в милицию, ведь ей так и не удалось вернуть деньги - ни реальные рубли, ни виртуальные биткоины.

Напомним, биткоины - виртуальная валюта, эффективность и прибыльность которой в валютной системе вызывают много споров, эксперты часто называют ее финансовым мыльным пузырем.

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