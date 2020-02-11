«Утечки мозгов» в Беларуси нет, но зарплаты врачей должна постоянно расти

Изменить размер текста: A A

«Зарплата в системе здравоохранения должна постоянно расти», сказал главврач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов в интервью «СБ. Беларусь сегодня».

- Как врач и как общественный деятель, я сторонник того, чтобы зарплата в системе здравоохранения постоянно росла. Медицина - сложная сфера, в нее поступают наиболее одаренные абитуриенты, здесь один из самых высоких уровней подготовки и ответственности. Поэтому меры государства по стимулированию роста зарплаты нами всегда приветствуются, - считает Дмитрий Шевцов.

Но ждать, когда сфера здравоохранения будет наполняться деньгами от налогов, не смысла, придется и врачам повышать свою эффективность. А вот утечки мозгов у нас нет, считает Дмитрий Шевцов

- "Утечка мозгов" предполагает массовый отток специалистов из конкретной отрасли с последующим выездом за пределы страны. У нас же есть миграция, которая всегда была и всегда будет. Есть те, кто уезжает на работу по контракту и возвращается назад по его окончании. Есть уезжающие на стажировки, специализации, на постоянное место жительства. Бывают, к счастью нечасто, попытки перекупить наших специалистов. Но при этом есть и определенное количество врачей, которые точно так же приезжают на работу к нам. То есть это нормальный процесс миграции, но никак не «утечки», - говорит он.

Напомним, недавно бюджетникам стали пересчитывать зарплаты по-новому. Изменения анонсировались как повышение, а вышло, как обычно. Такой интерес к получкам врачей был вызван рядом причин – недостатком врачей и учителей из-за низких зарплат, отток квалифицированных специалистов за рубеж и «старением» преподавательской сферы.