2020-02-11T11:29:53+03:00
Общество
КП Беларусь

У ВОЗ плохие новости: скрытый период коронавируса может достигать 24 дней

Раньше считалось, что этот период – не более 14 дней, теперь карантин хотят продлить
Алла БЕЛУГА
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Опасные коронавирусы поражают не только людей, но и домашних животных. Фото: pixabay.com.Опасные коронавирусы поражают не только людей, но и домашних животных. Фото: pixabay.com.
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Инкубационный период коронавируса 2019-nCoV может быть и все 24 дня, сообщили в Центре новостей ООН со ссылкой на доктора Майкла Райана, возглавляющего программу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям.

По словам доктора Майкла Райана, не исключено, что инкубационный период может составлять 24 дня, а не прежние 14. Теперь ВОЗ хочет продлить сроки карантина тех, кто был в контакте с зараженными опасным вирусов.

Напомним, первые случаи зарегистрировали в китайской провинции Ухань 31 декабря 2019 года. Болезнь настолько стремительно распространяется по миру, что провинцию изолировали и построили там за 10 дней специальный госпиталь.

По последним данным, в Китае подтвердили без малого 43 тысячи случаев заболевания, более 1 тысячи инфицированных скончались, 4 тысячи - выздоровели. 99% заразившихся приходится на Китай. Коронавирусы поражают людей и домашних животных.

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У ВОЗ плохие новости: скрытый период коронавируса может достигать 24 дней
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