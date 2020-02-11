У 18-летнего жителя Гродно конфисковали самогонный завод в лесу

Парень говорит, что 7,5 тонны браги он изготовил для собственных нужд

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Сотрудники милиции ликвидировали мини-завод по производству самогона в Гродненском районе, сообщают в УВД Гродненского облисполкома.

Самогон изготавливал неработающий 18-летний житель Гродно в лесу неподалеку от агрогородка Озеры. Там он организовал маленький завод, включающий в себя самогонный аппарат, бензогенератор и насос для подачи воды из близлежащего водоема. Все это позволяло перерабатывать большое количество браги.

К моменту появления милиционеров парень успел сделать около 20 литров самогона. Правоохранители изъяли аппарат, а также около 7,5 тонны браги.

- Самогонщик пояснил, что занимался производством исключительно для собственных нужд. По выявленному факту проводится проверка, - пояснили в УВД.