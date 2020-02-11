2020-02-11T14:14:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Суд дал 7 лет пьяному милиционеру из Пружан, скрывшемуся с места смертельного ДТП

А УВД Брестского облисполкома выплатит матери погибшего почти $10 тысяч морального вреда
Алла БЕЛУГА
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Фото носит иллюстративный характер.Фото носит иллюстративный характер.Фото: Сергей ГАПОН
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Суд Пружанского района 11 февраля вынес приговор по уголовному делу о смертельном ДТП с участием милиционера, рассказали в Брестском областном суде.

Авария произошла в июне 2019 года. За рулем служебного автомобиля ВАЗ был пьяный участковый инспектор Пружанского РОВД. Вблизи деревни Лососин он переехал лежавшего на проезжей части пьяного велосипедиста. При этом водитель имел возможность заранее увидеть препятствие на дороге и вовремя остановиться. После наезда милиционер не оказал мужчине помощь и скрылся. Пострадавший получил серьезные травмы, от которых скончался по дороге в больницу.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 317 (нарушение ПДД пьяным водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 3 ст. 159 УК (оставление в опасности) УК. По совокупности преступлений он получил 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его на 5 лет лишили права заниматься работой, связанной с управлением автомобилем и скоро взыщут 8,1 тысячи рублей штрафа.

С УВД Брестского облисполкома суд постановил взыскать в пользу матери погибшего 20 тысяч рублей в счет возмещения материальной компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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