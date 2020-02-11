2020-02-11T14:59:19+03:00
Общество
КП Беларусь

12 февраля в Беларусь придут снег, дождь, туман, сильный ветер и прочие напасти

Такая вот странная весна
Алла БЕЛУГА
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Полюбовались розовыми закатами и хватит, пришло время слякоти и дождей.Полюбовались розовыми закатами и хватит, пришло время слякоти и дождей.Фото: Алла БЕЛУГА
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В среду, 12 февраля, в стране будет буянить порывистый ветер до 14 м/с, местами - 15 - 18 м/с, сообщает Белгидромет. А вот температура будет совсем не февральской: от 0 до +5 градусов днем, а ночью - от - 3 до +2 градусов.

Похоже, солнце белорусам показалось лишь на пару дней, в среду оно уже спрячется за облаками. Временами пройдут дожди и мокрый снег. Ночью и утром похолодает, и вся мокрая жижа на дорогах превратится в гололедицу. Но и на этом у капризной погоды не все. Кроме всех напастей ожидается еще и слабый туман.

Напомним, уходящая зима побила все возможные температурные рекорды, а морозы не собираются возвращаться.

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