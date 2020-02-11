2020-02-11T15:51:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Девушка устроила двухдневную вечеринку в чужой квартире, на ее горе один из гостей оказался татуировщиком

Гость вынес машинки для тату стоимостью около средней зарплаты по стране
Алла БЕЛУГА
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Ночью 9 февраля в Оршанское РУВД позвонил мужчина с заявлением о пропаже из квартиры двух тату-машинок и расходных материалов к ним. Приехавшие оперативники не нашли следов взлома.

Молодой человек рассказал, что в начале января уехал к возлюбленной в другой город, оставив ключи от своей квартиры матери, чтобы она приходила и выгуливала его пса. Потом планы женщины изменились, и она попросила делать это соседку по дому.

- Девушка согласилась и заодно воспользовалась свободной квартирой, организовав в ней застолье со своими знакомыми. Через два дня алкогольного веселья компания разошлась, а один из ее участников прихватил с собой вещи хозяина стоимостью около 1000 рублей, - рассказали в Оршанском РУВД.

В итоге причастным к преступлению оказался 25-летний житель Орши, у которого и был найден инструмент. С его слов, он владеет навыками тату-ремесла и с помощью кражи решил начать свое дело.

Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи. Для мужчины это не впервые: ранее он уже отсидел за хищение мобильного телефона.

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Девушка устроила двухдневную вечеринку в чужой квартире, на ее горе один из гостей оказался татуировщиком
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