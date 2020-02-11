Тракторист нашел человеческие кости и перезакопал их, а потом передумал и сообщил в милицию

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В милицию 10 февраля обратился рабочий, который обнаружил костные останки на поле вблизи деревни Малая Своротва в Барановичском районе. Правда, нашел их мужчина еще осенью во время уборки урожая, но тогда о находке никому не сообщил. Кости он закопал в другом месте. Спустя время тракторист передумал и обратился в милицию.

На место происшествия выехали оперативники и судебные эксперты.

- Эксперт при осмотре костных фрагментов предварительно установил, что им более 70 лет. Для выяснения, какому числу людей принадлежат останки, их давности назначена медико-криминалистическая экспертиза. По словам местных жителей, на территории, где найдены костные фрагменты, ранее находилось кладбище, - сообщила БелТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.