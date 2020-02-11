В Беларуси впервые провели операцию на сердце шестимесячной девочке с редким диагнозом

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В РНПЦ детской хирургии в Минске впервые в Беларуси провели сложную операцию на детском сердце. Пациенткой стала шестимесячная Дориана из Витебска с редчайшим диагнозом «аномалия Эбштейна» (составляет менее 1% от всех пороков сердца). По статистике, четверть пациентов с такой патологией погибают в течение первого месяца жизни. У неоперированных больных причинами смерти становятся сердечная недостаточность и нарушения ритма.

Девочке из Витебска очень повезло: в это время в РНПЦ, куда ее экстренно доставили, проводил мастер-класс швейцарский кардиохирург Афксендиос Калангос. До вылета ему оставалось несколько часов, но совместно с нашими врачами он успел прооперировать малышку.

- Появился малыш в Витебске, состояние его начало ухудшаться. Мы дали команду на срочный перевод его к нам в центр и уже в воскресенье в семь утра начали операцию и смогли спасти этого ребенка, - рассказал в эфире телеканала СТВ директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.

Спустя сутки после операции на сердце Дориана уже самостоятельно дышит.

- Тяжело любому человеку пережить такую болезнь, горе. Но детки сильные. Спасибо тем, кто это все делает, - говорит мама Дорианы.