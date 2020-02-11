Видеофакт. В Гомеле двое мужчин до беспамятства избили директора кафе, который заступился за клиенток

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Криминальный инцидент произошел в областном городе 8 февраля. В одном из кафе Гомеля субботним вечером отдыхала компания из трех девушек. К дамам за столик подсели двое мужчин, но когда посетительницы попытались уйти, новые знакомые повели себя агрессивно.

– Мужчины не давали девушкам выйти из-за столика, вели себя неадекватно. Директор заведения подошел, чтобы утихомирить гостей и выпроводил их на улицу. Во дворе один из хулиганов набросился на директора с кулаками, он получил несколько ударов в лицо и упал на землю. Почти в беспамятстве хулиганы внесли его обратно в здание кафе и там оставили. Сотрудники кафе заявили в милицию о нападении, – сообщили в пресс-службе СК в официальном Telegram.

Потерпевшему мужчине потребовалась госпитализация, а дебоширы были объявлены в розыск. Подозреваемые явились в милицию с повинной сами 10 февраля. Нападавшим признан безработный 43-летний минчанин, он задержан по подозрению в хулиганстве. Его товарища, 42-летнего минчанина, пока признали свидетелем. Возбуждено уголовное дело, идет следствие.