2020-02-11T18:52:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Гомеле двое мужчин до беспамятства избили директора кафе, который заступился за клиенток

После инцидента подозреваемые пришли в милицию с повинной
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
По подозрению в хулиганстве задержан безработный минчанин.По подозрению в хулиганстве задержан безработный минчанин.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Криминальный инцидент произошел в областном городе 8 февраля. В одном из кафе Гомеля субботним вечером отдыхала компания из трех девушек. К дамам за столик подсели двое мужчин, но когда посетительницы попытались уйти, новые знакомые повели себя агрессивно.

– Мужчины не давали девушкам выйти из-за столика, вели себя неадекватно. Директор заведения подошел, чтобы утихомирить гостей и выпроводил их на улицу. Во дворе один из хулиганов набросился на директора с кулаками, он получил несколько ударов в лицо и упал на землю. Почти в беспамятстве хулиганы внесли его обратно в здание кафе и там оставили. Сотрудники кафе заявили в милицию о нападении, – сообщили в пресс-службе СК в официальном Telegram.

Потерпевшему мужчине потребовалась госпитализация, а дебоширы были объявлены в розыск. Подозреваемые явились в милицию с повинной сами 10 февраля. Нападавшим признан безработный 43-летний минчанин, он задержан по подозрению в хулиганстве. Его товарища, 42-летнего минчанина, пока признали свидетелем. Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

В одном из кафе Гомеля двое мужчин приставали девушек, а потом один из них избил хозяина заведения. Видео: телеграм-канал СК t.me/skgovby.

Еще больше материалов по теме: «Гомель: криминальные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Катался на попутках, ночевал в подъездах»: нашли 16-летнего парня, сбежавшего в Ошмянах
Трагедия в Октябрьском районе: пенсионер, гуляя с собачкой, упал в реку и утонул
«Били за русский язык»: в Польше неизвестные напали на друзей из Беларуси, Украины и России
Минчанка в дамской сумочке вынесла из строительного магазина товаров на 500 рублей
Треть доноров в Беларуси не берут деньги за свою кровь
В драке 17-летний минчанин приподнял 37-летнего мужчину и швырнул о тротуар: тот скончался в больнице
Беларусь попросила пересмотреть условия кредита на БелАЭС: предложение отвергли
Видеофакт. В Гомеле двое мужчин до беспамятства избили директора кафе, который заступился за клиенток
В Беларуси впервые провели операцию на сердце шестимесячной девочке с редким диагнозом
Тракторист нашел человеческие кости и перезакопал их, а потом передумал и сообщил в милицию
«Мы получили огромный отзыв от молодого поколения». Белтелерадиокомпания создает новый канал белорусских новостей
Девушка устроила двухдневную вечеринку в чужой квартире, на ее горе один из гостей оказался татуировщиком