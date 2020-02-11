2020-02-11T18:58:28+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусь попросила пересмотреть условия кредита на БелАЭС: предложение отвергли

В российском Минфине рассказали о переговорах по действующему соглашению
Надежда БУТОВИЧ
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Беларусь хочет, чтобы условия по кредиту на АЭС пересмотрели.Беларусь хочет, чтобы условия по кредиту на АЭС пересмотрели.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Министерство финансов России отвергло предложения белорусской стороны касаемо кредита на Белорусскую АЭС, проинформировал РБК.

Сообщается, что со стороны Беларуси поступила просьба о том, чтобы одновременно был удлинен срок кредита и понижена процентная ставка.

– Это не может быть выполнено, – прокомментировал Сергей Сторчак, заместитель министра финансов РФ.

Однако отказом переговоры не закончились, и в рабочем порядке вопрос изменения кредитных условий межправительственного соглашения все еще остается на обсуждении.

– Сейчас ищем компромиссы в иной плоскости, – пояснил представитель Минфина.

Напомним, 9 февраля вице-премьером правительства Беларуси Дмитрием Крутым было озвучено предложение об отсрочке начала кредитных выплат.

– Чтобы не нести допнагрузки, мы попросили раздвинуть сроки кредита (Прим.: на строительство БелАЭС) и несколько снизить процентную ставку, чтобы она была примерно приведена в соответствие с контрактами, заключенными «Росатомом» с другими странами, – уточнял Крутой.

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