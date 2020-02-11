В драке 17-летний минчанин приподнял 37-летнего мужчину и швырнул о тротуар: тот скончался в больнице

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В пресс-службе столичного УСК сообщили о завершении расследования уголовного дела об умышленном причинении тяжких телесных увечий. Обвиняемый – несовершеннолетний парень.

Драка произошла ночью 30 ноября рядом с одним из ночных клубов Минска на улице Притыцкого. Примерно в 04.00 часов из заведения выходила компания молодых людей, на выходе они увидели, как выпившие мужчины «пристают» к охранникам, пытаются зайти внутрь, а один снимает все на мобильник. Один из посетителей, 17-летний парень, решил урезонить 37-летнего дебошира. Их драку засняли на видео.

– Во время потасовки молодому человеку удалось крепко схватить мужчину за торс. Он боком повалил противника на землю, от чего тот падая ударился головой о тротуар. После чего 17-летний фигурант еще ударил лежащего мужчину ногой в голову и убежал с места происшествия, – пояснили правоохранители.

Избитого мужчину доставили в больницу. От полученных в драке травм он скончался в больнице спустя несколько недель, 16 декабря.

Обвиняемого же задержали дома, на территории Минского района, сейчас он под стражей. Парень раньше не был судим, учится в одном их минских профколледжей, в драку ввязался абсолютно трезвым. В УСК уточнили, что фигурант около двух лет практиковался в боевых искусствах, принимал участие в соревнованиях любителей. Как заключили эксперты в момент драки он полностью мог осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.

Дело передано в прокуратуру для направления в суд.