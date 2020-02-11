Треть доноров в Беларуси не берут деньги за свою кровь

Но к такому показателю безвозмездного донорства мы пришли только в 2019 году

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В последние годы ВОЗ все активнее призывает страны переходить на безвозмездное донорство. Процесс становится мировым трендом, и Беларусь не исключение: в республике готовят соответствующие поправки в законодательство, думают, какие мотивации Минздрав сможет предложить донорам-добровольцам.

– Около трети всей донорской крови в Беларуси сдается на безвозмездной основе. Этот показатель был достигнут в 2019 году, – процитировала belta.by Федора Карпенко, главного внештатного трансфузиолога Минздрава, директора РНПЦ трансфузиологии и биотехнологий.

В прошлом году в донорских пунктах от 99 тысячи человек кровь и ее компоненты принимали 320 тысяч раз. Безвозмездные донации крови превысили 26 процентов случаев, а кровяных компонентов – около 15 процентов.

Как можно мотивировать добровольных доноров?

– В мировой практике для них расширяют соцпакет. Например, сейчас в день сдачи крови человек получает выходной от работы, а средняя зарплата сохраняется, также можно получить питание или компенсацию на усиленное питание в период между донациями. Планируется, что нагрудным знаком Минздрава «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь» будут награждаться только безвозмездные доноры, – пояснил представитель ведомства.

На данный момент, выбор платного и бесплатного донорства закреплен за белорусами на законодательном уровне. Но акцент делается на продвижении именно безвозмездного донорства, которое, в первую очередь, является помощью людям, а не источником дохода.