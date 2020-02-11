2020-02-11T20:26:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанка в дамской сумочке вынесла из строительного магазина товаров на 500 рублей

А потом вернулась и опять ушла не с пустыми руками [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Дамская сумочка воровки оказалась, действительно, бездонной. Фотоиллюстрация: pixabay.com.Дамская сумочка воровки оказалась, действительно, бездонной. Фотоиллюстрация: pixabay.com.
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Недостачи в одном из строительных магазинов Минска обнаружились в конце декабря 2019 года, сотрудники заявили о кражах в милицию.

В итоге выяснилось, что причастной к кражам может быть 28-летняя жительница столицы. Ранее судимая женщина приходила в магазин, выбирала товар, аккуратно снимала защитные наклейки, а затем выносила «добычу» в дамской сумочке.

– Изначально сотрудники заявляли об ущербе в 500 рублей: украденных перфораторе и шлифмашинке. Но в ходе следствия выяснилось, что фигурантка наведывалась в магазин на Партизанском проспекте не единожды. Во время других посещений она смогла своровать еще один перфоратор, шлифмашинку и шуруповерт. Общий ущерб превысил 1300 белрублей, – прокомментировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Часть украденного к моменту задержания она успела продать на рынке, другие инструменты у нее изъяли и вернули в магазин.

Дело передано на правовую оценку.

Комментарий официального представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич.

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Минчанка в дамской сумочке вынесла из строительного магазина товаров на 500 рублей
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