Минчанка в дамской сумочке вынесла из строительного магазина товаров на 500 рублей
Недостачи в одном из строительных магазинов Минска обнаружились в конце декабря 2019 года, сотрудники заявили о кражах в милицию.
В итоге выяснилось, что причастной к кражам может быть 28-летняя жительница столицы. Ранее судимая женщина приходила в магазин, выбирала товар, аккуратно снимала защитные наклейки, а затем выносила «добычу» в дамской сумочке.
– Изначально сотрудники заявляли об ущербе в 500 рублей: украденных перфораторе и шлифмашинке. Но в ходе следствия выяснилось, что фигурантка наведывалась в магазин на Партизанском проспекте не единожды. Во время других посещений она смогла своровать еще один перфоратор, шлифмашинку и шуруповерт. Общий ущерб превысил 1300 белрублей, – прокомментировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Часть украденного к моменту задержания она успела продать на рынке, другие инструменты у нее изъяли и вернули в магазин.
Дело передано на правовую оценку.
Комментарий официального представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич.
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