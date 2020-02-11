«Били за русский язык»: в Польше неизвестные напали на друзей из Беларуси, Украины и России

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В польском Торуни около 01.30 часов 9 февраля неизвестные напали на группу русскоговорящих молодых людей. В компании, как сообщила Gazeta Wyborcza, было пять человек, среди которых и девушка. По национальности потерпевшие: белорусы, россияне и украинцы.

В полиции сообщили, что разыскивают напавших на компанию хулиганов и свидетелей криминального инцидента. Преступление уже характеризовано правоохранителями, как вражда на национальной основе.

– Мы с друзьями находились в Торуни в районе въезда в Старый город. Между собой мы разговаривали на русском языке, к нам подбежали неизвестные и с криками: «Польша для поляков!» и «… украинцы!» принялись нас избивать. Несколько ударов нанесли даже девушке, которая была в нашей компании, но сильнее других досталось моему коллеге, поляку из репатриации, у него перелом кости черепа, – написал в своем Фейсбуке один из потерпевших.