Трагедия в Октябрьском районе: пенсионер, гуляя с собачкой, упал в реку и утонул

Мужчина гулял с собакой, оступился и упал в воду. Фотоиллюстрация. Фото: Надежда БУТОВИЧ

А в Глубоком замерзающего человека вытащили из озера спасатели

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Несчастный случай произошел 9 февраля в городском поселке Октябрьский, что на Гомельщине. Об этом сообщили в пресс-службе Гомельской областной организации ОСВОД.

ЧП случилось днем, примерно в 15.00 часов. Воскресным днем 63-летний мужчина по обыкновению выгуливал свою собачку. Прогуливаясь вдоль русла реки Неретовки, пенсионер оступился и упал в воду – сам выбраться на берег он не смог и утонул, не дождавшись помощи.

Глубина речки в месте несчастного случая всего 60 сантиметров, но берег крут. Фото: ОСВОД Гомельской области.

– В месте происшествия ширина русла составляет около шести метров, а глубина всего 60 сантиметров, – пояснили в ОСВОД.

По факту проводится проверка. В ОСВОДе напомнили, что рядом с водой следует быть очень осторожными, не подходить близко к водоему, а при хронических заболеваниях вовсе не ходить к озеру или речке в одиночку.

Похожий инцидент произошел на Витебщине 10 февраля. В тот день в Глубоком едва не утонул на озере Когальном местный житель, проинформировали в пресс-службе областного УМЧС.

Спасателям позвонили очевидцы примерно в 13.00 часов и рассказали, что на городском озере тонет человек.

Мужчина провалился под лед в 50 метрах от берега. Фотоколлаж: фото МЧС.Фото: Надежда БУТОВИЧ

– Прибывшие по вызову сотрудники МЧС увидели, что примерно в 50 метрах от берега в полынье борется за жизнь мужчина. Для того, чтобы вытащить пострадавшего из озера потребовались специнструменты, – пояснили в пресс-службе.

Мужчину достали из воды и передали медикам. Установлено, что под лед он провалился, когда пошел через озеро, чтобы быстрее дойти до работы.