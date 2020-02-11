2020-02-11T21:48:38+03:00
Общество
КП Беларусь

«Катался на попутках, ночевал в подъездах»: нашли 16-летнего парня, сбежавшего в Ошмянах

Подростка искали почти неделю
Надежда БУТОВИЧ
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Андрей сбежал из дома и скитался почти неделю. Фото: МВД.Андрей сбежал из дома и скитался почти неделю. Фото: МВД.
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Ранее сообщалось, что в розыск милицией Гродненщины объявлен 16-летний подросток. Несовершеннолетний Андрей Жамойть ушел из дома в Ошмянах 2 февраля, долгое время его местонахождение оставалось неизвестным.

Во вторник, 11 февраля, пресс-служба МВД в официальном Telegram сообщила радостную новость: парень нашелся, живой и здоровый.

– Найти молодого человека удалось благодаря помощи граждан. В милицию позвонили днем из деревни Щорсы, что в Новогрудском районе. Сельчане рассказали участковому, что по деревне гуляет паренек и, похоже, именно о нем писали в газетах, – уточнили в пресс-службе.

Прибывшие правоохранители выяснили, что молодой человек и есть без вести пропавший Андрей. Его доставили в РОВД Новогрудка и вызвали родителей.

– В милиции «потеряшка» рассказал, что в Ошмянах, выйдя из дома, он поймал попутку и приехал в поселок Вороново, там он пробыл два дня. Затем таким же способом доехал до Новогрудка, гулял по городу, а на ночь устраивался в подъездах. Во вторник «переехал» в Щорсы, где его и нашли, – объяснили в МВД.

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«Катался на попутках, ночевал в подъездах»: нашли 16-летнего парня, сбежавшего в Ошмянах
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