2020-02-12T10:42:52+03:00
Общество
КП Беларусь

Жертвами коронавируса в Китае стали уже 1113 человек

Количество заразившихся составило почти 45 тысяч человек
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Число жертв нового вируса 2020-ого года продолжает увеличиватьсяЧисло жертв нового вируса 2020-ого года продолжает увеличиватьсяФото: Павел МАРТИНЧИК
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Смогли выздороветь после перенесения новой болезни 2020-ого года 4740 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По новым официальным данным, показатель смертности от коронавируса в Китае составляет 2,49%.

По количеству зараженных среди регионов Китая первое место занимает провинция Хубэй – там сейчас зарегистрировано 33,3 тыс человек. В других провинциях заболевших значительно меньше – в Гуандун 1,2 тысячи человек, а в Хэнань и Чжэнцзян по 1,1 тысячи случаев.

На карантине с подозрением на коронавирус в Китае сейчас более 16 тысяч человек, а под наблюдением медиков более 185 тысяч – они имели тесный контакт с инфицированными.

Напомним, вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, началась в Китае в конце декабря. Позже вспышку болезни ВОЗ признала чрезвычайной ситуацией международного масштаба, дав новому вирусу официальное - COVID-19.

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