Брестский чулочный комбинат выпустил носки с запахом. Приятным!

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Очередная новинка от брестской «чулочки» - разноцветные носки в банках и с вкусным ароматом! В этой серии пять видов носочков - апельсиновые, малиновые, лимонные, цитроновые и яблочные. Каждая пара упакована в стакан с крышкой. Новинка уже поступила в продажу.

Как рассказали на Брестском чулочном комбинате, ароматизаторы к новой серии носков добавили на Брестском заводе бытовой химии. Правда, есть нюанс - фруктового аромата хватит на первую носку: после стирки он исчезнет.

Аромата хватит на первую носку. Фото: БЧК

Носки в индивидуальной упаковке - фишка БЧК, и они пользуются спросом. Такие носки удобно брать с собой в поход или поездку, а еще это хороший подарок. Несколько лет назад «чулочка» выпустила носки в жестяных банках к 23 февраля и 9 мая, комплект из трех носков с одним запасным, женские к 8 Марта. А в прошлом году удивила носками, которые нужно надевать, как презерватив.

– Каждый раз у нас спрашивают: что новенького, чем удивите? А чем тут удивишь, носки есть носки! Но мы стараемся придумать оригинальную подачу, какую-то фишку. Идей море, но мы ориентируемся на отклик от покупателей. Пока энтузиазм не иссяк! - делился мыслями с «КП» директор Брестского чулочного комбината Сергей Жевнерович.