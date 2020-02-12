2020-02-12T12:26:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Беларусь завалила Россию контрабандными сигаретами

Их курят жители большинства российских регионов
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Контрабандные сигареты продаются почти во всех регионах РоссииКонтрабандные сигареты продаются почти во всех регионах РоссииФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Нелегальные сигареты продавцы предпочитают из-за разницы в цене, ведь контрабанда на 41% дешевле, сообщает 1prime.ru со ссылкой на данные исследования IТ-компании «Эвотор».

Компания проанализировала информацию более чем полумиллиона онлайн-касс в магазинах по всей России. И обнаружила, что в январе 2020 года контрабандное курево продавалось в 70 из 85 российских регионов.

Авторы исследования учитывали только продажи марок, которые не поставляют в Россию легально: NZ, Minsk, FEST, Credo.

Оказалось, что каждая пятая пачка сигарет в Смоленской и Челябинской областях в несетевой рознице была нелегально привезена из Беларуси. А в Дагестане контрабандной оказалась каждая десятая пачка.

В Вологодской области 8% проданных сигарет были табачной контрабандой из Беларуси, в Ивановской - 7% , а также в Санкт-Петербурге - 6%.

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