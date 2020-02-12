2020-02-12T14:42:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На МКАД-2 перевернулась легковушка, пострадали двое детей и двое взрослых

Все пострадавшие госпитализированы
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Под Минском легковушка слетела в кюветПод Минском легковушка слетела в кювет
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ДТП произошло во второй половине дня 11 февраля, сообщает БелТА со ссылкой на УГАИ МВД.

52-летний мужчина ехал на легковушке "Тойота" по трассе М14 (МКАД-2) в направлении Р1 Минск - Дзержинск.

Выезжая на закругление дороги, он неверно выбрал скорость движения, после чего не справился с управлением.

Автомобиль въехал в дорожное ограждение, после чего съехал в кювет и опрокинулся.

Вместе с водителем в машине находилась 52-летняя дама и двое детей: 12-летний мальчик и 9-летняя девочка.

Водитель и все пассажиры получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Сотрудники ГАИ отметили, что дети не были пристегнуты.

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