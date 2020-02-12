КП Беларусь
На МКАД-2 перевернулась легковушка, пострадали двое детей и двое взрослых
Все пострадавшие госпитализированы
Под Минском легковушка слетела в кювет
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ДТП произошло во второй половине дня 11 февраля, сообщает БелТА со ссылкой на УГАИ МВД.
52-летний мужчина ехал на легковушке "Тойота" по трассе М14 (МКАД-2) в направлении Р1 Минск - Дзержинск.
Выезжая на закругление дороги, он неверно выбрал скорость движения, после чего не справился с управлением.
Автомобиль въехал в дорожное ограждение, после чего съехал в кювет и опрокинулся.
Вместе с водителем в машине находилась 52-летняя дама и двое детей: 12-летний мальчик и 9-летняя девочка.
Водитель и все пассажиры получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Сотрудники ГАИ отметили, что дети не были пристегнуты.