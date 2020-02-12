Крутой: Беларусь не заключала контрактов на поставки нефти из США

Беларусь не покупает нефть в США pixabay.com.

Сегодня не заключен ни один подобный контракт

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Об этом заявил первый заместитель премьер-министра нашей страны Дмитрий Крутой, сообщает БелТА.

- Никаких контрактов с американцами нет, - сказал он.

Напомним, в начале февраля госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил о готовности США обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100% по конкурентным ценам.

По итогам переговоров в Сочи поставки нефти в Беларусь продолжатся на коммерческих условиях.