КП Беларусь
Крутой: Беларусь не заключала контрактов на поставки нефти из США
Сегодня не заключен ни один подобный контракт
Беларусь не покупает нефть в США pixabay.com.
Изменить размер текста:
Об этом заявил первый заместитель премьер-министра нашей страны Дмитрий Крутой, сообщает БелТА.
- Никаких контрактов с американцами нет, - сказал он.
Напомним, в начале февраля госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил о готовности США обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100% по конкурентным ценам.
По итогам переговоров в Сочи поставки нефти в Беларусь продолжатся на коммерческих условиях.