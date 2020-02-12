2020-02-12T17:08:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за коронавируса в Монголии отменили празднование Нового года

Все праздничные мероприятия Цаган Сар (монгольского Нового года по лунному календарю) отменил указ президента страны
Ольга ШУМАНСКАЯ
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В Монголии отменили празднование Нового года, чтобы избежать распространения коронавирусаВ Монголии отменили празднование Нового года, чтобы избежать распространения коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На такие меры пошли в Монголии, чтобы избежать распространения коронавируса, сообщает БелТА официальный сайт президента страны.

Празднование должно было состояться 24 февраля. Указом отменили все новогодние ярмарки страны, а в СМИ ограничили рекламы массовых мероприятий.

В 2020 году празднование Цаган Сар в Монголии должно было состояться в ночь на 24 февраля. Указ предписывает отменить новогодние ярмарки по всей стране, а в средствах массовой информации - ограничить рекламу праздничных мероприятий.

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Через неделю китайские медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба и присвоила новому коронавирусу официальное название - COVID-19.

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