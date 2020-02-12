Из-за коронавируса в Монголии отменили празднование Нового года
На такие меры пошли в Монголии, чтобы избежать распространения коронавируса, сообщает БелТА официальный сайт президента страны.
Празднование должно было состояться 24 февраля. Указом отменили все новогодние ярмарки страны, а в СМИ ограничили рекламы массовых мероприятий.
В 2020 году празднование Цаган Сар в Монголии должно было состояться в ночь на 24 февраля. Указ предписывает отменить новогодние ярмарки по всей стране, а в средствах массовой информации - ограничить рекламу праздничных мероприятий.
Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Через неделю китайские медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба и присвоила новому коронавирусу официальное название - COVID-19.