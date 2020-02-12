Верховный суд прокомментировал приговор норвежцу, которого обвиняли в домогательствах к девочке

По словам зампредседателя Верховного суда Валерия Калинковича, вопросы к обвинению у каждого судьи должны возникать всегда

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Напомним на днях в Бресте вынесли приговор норвежскому пенсионеру. Изначально его обвиняли в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. Ему грозило до 15 лет тюрьмы. Однако в итоге мужчину осудили по ч. 1 ст. 339 УК РБ "Хулиганство" и приговорили к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Такую квалификацию предложила сторона гособвинения в ходе судебного заседания.

- Не возникали ли у суда вопросы к обвинению? Все таки изначально норвежца обвинили по очень серьезной статье, - спросила "Комсомолка" зампредседателя Верховного суда Валерия Калинковича.

- Вопросы к обвинению по поступившему в суд уголовному делу у каждого судьи должны возникать всегда. Потому что это обвинение, которое выдвинуто, предъявлено в установленном порядке, подлежит очень серьезной проверке на прочность при судебном разбирательстве уголовного дела. Будь то обвинение в убийстве, изнасиловании, краже... Вопрос в том, что любое обвинение, которое выдвинуто, проходит проверку на прочность в ходе судебного разбирательства. (...)

По словам Калинковича, у стороны обвинения есть процессуальное право по ходу судебного разбирательства изменить обвинение.

- Наши ученые-процессуалисты говорят, что в современном уголовном процессе прокурор - это хозяин обвинения. Суд имеет дело с тем материалом, который ему предоставляют стороны, и делает свои выводы.