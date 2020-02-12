Александр Лукашенко спросил главу Минздрава о коронавирусе

Лукашенко сказал, чтобы меры по предотвращению коронавируса были исчерпывающими, эффективными, но не избыточными. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Беларуси заболевание не зарегистрировано, но санэпидемслужбы – в режиме готовности

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В среду, 12 февраля, глава Беларуси в формате телефонной беседы выслушал текущую информацию от министра здравоохранения по ситуации с коронавирусной пневмонией. Об этом проинформировала пресс-служба президента.

Из уст Владимир Караника Александру Лукашенко стало известно о том, как ведомство взаимодействует с китайской стороной относительно борьбы с распространением коронавируса, а также о мерах, принимаемых для того, чтобы минимизировать угрозу завоза и распространения инфекции в республике.

– В разговоре обсуждались результаты, достигнутые оказанием гумпомощи Китаю. Владимир Караник пояснил, что ведомство полностью обеспечило и отпуск, и оформление матценностей для оказания помощи, отправленной в КНР двумя военными самолетами, – пояснили в пресс-службе белорусского лидера.

На данный момент в Беларуси не зарегистрировано ни одного случая заболевания короновирусом. Тем не менее, еще с 30 января санитарно-эпидемиологическая служба страны работает в режиме повышенной готовности. В «боеготовность» приведены скорые и все организации здравоохранения. Также создан необходимый запас лекарственных препаратов, медицинских масок и других средств защиты.

– Также Александр Лукашенко поинтересовался о том, чтобы различные ведомства и министерства Беларуси активно сотрудничали, работая на предотвращение завоза и распространения коронавируса, был организован санитарно-карантинный контроль. А принимаемые меры были исчерпывающими, эффективными, но не избыточными, – добавили в пресс-службе президента.