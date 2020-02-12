Сыну бывшего гендиректора «Ивацевичдрева» вынесли приговор за пособничество
Андрея Шульгу, сына осужденного на пять лет за злоупотребление служебными полномочиями Владимира Шульги, бывшего директора «Ивацевичдрева», тоже осудили по уголовной статье. Его обвинили в пособничестве отцу по ч.6 ст.16 и ч.3 ст.424 УК РБ. Суть преступления - в махинациях с закупками материалов для деревообрабатывающего производства. Меламин и другие добавки «Ивацевичдрев» под руководством Шульги-старшего покупал в фирме сына.
Обвинение посчитало, что цена в фирме Андрея Шульги была выше, чем если бы предприятие брало добавки непосредственно у производителя. Ущерб оценили в 400 с лишним тысяч евро.
Вину Андрей Шульга полностью признал, и после освобождения из СИЗО в течение трех месяцев возместил ущерб.
Приговор 12 февраля постановил суд Ивацевичского района.
- Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет, - сообщает пресс-служба Брестского областного суда.
Шульге-младшему суд дал отсрочку применения наказания сроком на два года. Приговор в силу еще не вступил.