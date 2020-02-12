Сыну бывшего гендиректора «Ивацевичдрева» вынесли приговор за пособничество

Согласно обвинению, он помогал отцу идти против интересов службы, что обошлось предприятию более чем в 400 000 евро

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Андрея Шульгу, сына осужденного на пять лет за злоупотребление служебными полномочиями Владимира Шульги, бывшего директора «Ивацевичдрева», тоже осудили по уголовной статье. Его обвинили в пособничестве отцу по ч.6 ст.16 и ч.3 ст.424 УК РБ. Суть преступления - в махинациях с закупками материалов для деревообрабатывающего производства. Меламин и другие добавки «Ивацевичдрев» под руководством Шульги-старшего покупал в фирме сына.

Обвинение посчитало, что цена в фирме Андрея Шульги была выше, чем если бы предприятие брало добавки непосредственно у производителя. Ущерб оценили в 400 с лишним тысяч евро.

Вину Андрей Шульга полностью признал, и после освобождения из СИЗО в течение трех месяцев возместил ущерб.

Приговор 12 февраля постановил суд Ивацевичского района.

- Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет, - сообщает пресс-служба Брестского областного суда.

Шульге-младшему суд дал отсрочку применения наказания сроком на два года. Приговор в силу еще не вступил.