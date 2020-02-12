За убийство матери 52-летнего жителя Калинковичей приговорили к 18 годам заключения

Убийцу матери в колонии будут лечить от алкоголизма и токсикомании. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В суде обвиняемый сказал, что женщина сама наткнулась на нож

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«Комсомолка» ранее сообщала о трагедии, которая произошла в райцентре на Брестчине в июле 2019 года. В Калинковичах в состоянии алкогольного и токсического дурмана 52-летний сын убил пожилую мать, ударив ее керамическим ножом в шею. Фельдшер по образованию, он не пытался помочь истекающей кровью пожилой преподавательнице медколледжа, она из-последних сил вышла из квартиры и позвала на помощь, но умерла в машине «скорой» от острой кровопотери.

– Обвиняемый пришел в квартиру женщины после употребления алкоголя и вдыхания паров растворителя, он требовал деньги, оставленные на хранение (Прим.: около 500 долларов). Чтобы все деньги не были истрачены на водку и вещества, женщина решила не отдавать сбережения и расплатилась за это жизнью, – процитировала belta.by слова обвинителя, старшего прокурора отдела прокуратуры Гомельской области Андрея Карася..

Сам фигурант так и не признал свою вину и заявил в суде, что пожилая мать сама наткнулась на нож, приставленный к ее горлу, когда попыталась встать с кровати. Он назвал произошедшее роковой случайностью.

– Экспертиза установила, что несмотря на психические расстройства обвиняемого, в момент убийства он мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими. Ранее он уже был дважды судим в девяностые годы за изнасилование, кражу и разбой, – пояснили в суде.

Суд признал жителя Калинковичей виновным в убийстве и приговорил к 18 годам колонии усиленного режима, также его будут принудительно лечить от алкоголизма и токсикомании.

Приговор еще может быть обжалован.