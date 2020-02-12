Это чудо! В страшном ДТП под Пинском госпитализированы трое взрослых, а у 4-месячной девочки, которую везли без автолюльки, – ни царапины

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло 12 февраля на автротрассе направлением Ивацевичи – Пинск – Столин, сообщили в пресс-службе МВД.

В Брестской области, на участке дороги Р6 в Пинском районе столкнулись два легковых авто. Машины попали в ДТП в утреннее время. Примерно в 08.30 часов 27-летний водитель на «Фольксваген Пассат» не справился с управлением и оказался на встречке, где в этот момент ехала «Ауди 100», управляемая 66-летним пинчанином.

– В столкновении сильно пострадали оба водителя, а также 27-летняя пассажирка, ехавшая в «Пассате». Жертвы ДТП были доставлены в ближайшую больницу с различными травмами. Удивительным образом в аварии совершенно не пострадала 4-месячная девочка, которую родители везли в авто без удерживающего устройства, – объяснили в пресс-службе.

На месте лобового столкновения работали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, СК и эксперты. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшей аварии.