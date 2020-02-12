2020-02-12T19:51:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бобруйске 40-летнему рабочему оторвало кисть в дробилке отходов

СК выяснил, что мужчина был не на своем рабочем месте
Надежда БУТОВИЧ
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Руководители предприятия сказали, что работать на дробилку мужчину не отправляли. Фото: СК.Руководители предприятия сказали, что работать на дробилку мужчину не отправляли. Фото: СК.
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Пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram сообщила о несчастном случае на производстве, который произошел в Бобруйске во вторник, 11 февраля.

Рабочий одного из городских предприятий лишился кисти руки, которую по невыясненной причине затянуло в дробилку отходов.

– Уже установлено, что 40-летний работник предприятия, выполнял работы не на своем рабочем месте. Мужчина работает в цеху смесей, а по какой-то причине получил травму в соседнем цеху. Данное нарушение предстоит выяснить, – пояснили в пресс-службе.

СК проводит проверку. Осмотрено место ЧП, опрошены работники и руководство предприятия, изъята документация.

– Руководитель организации сообщил, что работник оказался в другом цеху по своей инициативе, мол, никто ему не поручал осуществлять работы в другом цеху, – добавили в СК.

Пострадавший госпитализирован и находится в больнице.

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