Белорусам до 1 марта предложили обсудить этический кодекс педагогов

Учителям четко "прописали" как они должны себя вести, общаться с детьми, родителями и коллегами. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Документ разбили на блоки, и содержит он не только отношения «учитель – ученик», но и внутриколлективные правила

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«Комсомолка» уже сообщала, что после школьных скандалов в Гомеле, прогремевших на всю республику, в Минобразования приняли решение создать и утвердить свод этических правил для учителей.

Проект документа уже опубликовали на сайте Министерства образования и предложили общественности обсудить и внести предложения до 1 марта. В пятистраничном документе выделено 4 блока этических норм-требований для педработников.

О личности учителя

В первом блоке в 12 пунктах отдельно выделены требования, касаемые личности учителя. Так со стороны педагога не должны допускаться оценки и высказывания, которые могут унизить честь и достоинств коллег, а также учеников и их родителей (Прим.: законных представителей). А критика учителем в свой адрес должна восприниматься спокойно, с присущим умением признавать свои ошибки. Кроме того, учителям в целом порекомендовали избегать конфликтных ситуаций, не допускать злоупотреблений служебным положением, поддерживать деловой стиль в одежде.

Учитель – ученики

Взаимоотношения со школьниками вместились в девять пунктов. Здесь то, о чем ранее говорил министр образования. Например, в кодексе подчеркнули, что педагогам не позволено допускать никаких методов насилия над учениками (Прим.: физического, морального и психического), а также подвергать публичной критике школьников либо их родителей.

Педагог – коллеги

В этический кодекс педагога внесли также и нормы взаимоотношений в педколлективах. В общение между собой учителям посоветовали соблюдать и защищать интересы профсообщества, руководствуясь принципами уважения чести и достоинства коллег. Подчеркивается, что совершенно недопустимы нетактичные вмешательства в личную жизнь коллег. Всего здесь 10 подпунктов.

Учитель – родители

Несмотря на то, что взаимоотношения с родителями ученика прописывались в «детском» блоке этических норм, правила общения со взрослыми вынесли еще и в отдельный блок. В Минобразования назвали эти взаимоотношения «самым острым аспектом работы учителя». Пунктов – пять. А самое главное это: доброжелательное и уважительное отношение с законными представителями школьников. Кроме того, учителям напомнили, что их отношение к родителям детей не должно зависеть от помощи (организационной, финансовой либо иной поддержки), которую родители в силах (не в силах) оказать школе.

Что скажет о документе общественность, станет известно в марте 2020 года?