Девушка отсидела в колонии за мошенничество в сети, вышла и «развела» нового ухажера на 5000 рублей

Девушка обещала, что вернет долги, а сама тратила все на развлечения. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Деньги у интернет-знакомого просила на все: от налогов до похорон

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К правоохранителям обратился «несчастный влюбленный» из Островца. Мужчина в сети повстречал миловидную девушку, но общение с ней стоило ему слишком дорого. Подробности криминальной истории рассказали в пресс-службе МВД.

В милиции 33-летний потерпевший рассказал, что в 2018 году на одном из сайтов познакомился с состоятельной разведенной девушкой. Очень красивая на фото новая знакомая писала о своей высокооплачиваемой работе, высоких доходах, дорогой машине… В общем, создавала легенду о своей состоятельности.

– Красивые слова расположили потерпевшего к мошеннице. Поэтому, когда ей вдруг понадобилась помощь, он был готов практически на все, – пояснили в пресс-службе.

Деньги просила под самыми немыслимыми предлогами: решение какого-то «вопроса» с налоговой, организация похорон, пополнение баланса мобильного, оплата коммунальных счетов, заправка и ремонт авто. Срочные расходы, на которые у богатой подруги почему-то не бывало денег, мужчина оплачивал, почти не задумываясь.

– Доверчивый ухажер пополнял баланс банковской карты знакомой на самые различные суммы: от 10 до нескольких сотен белрублей. Деньги, конечно, она просила в долг, обещая все вернуть до копейки. И мужчина верил, например, один из последних переводов он зачислил на карту девушки, чтобы она якобы поехала в Россию, где ей вернули бы крупную сумму должники. Естественно, это было вымыслом, – добавили в МВД.

В итоге мужчина сам приехал в Слуцк и заявил на мошенницу. 26-летнюю случчанку задержали по месту жительства и поместили в ИВС. Выяснилось, что в 2018 году она вышла из колонии, где отбывала срок за мошенничества в сети, а спустя пару месяцев принялась «обрабатывать» новую жертву. Все добытые деньги, а это около 5 тысяч рублей, она спустила на развлечения.

Возбуждено уголовное дело. Следователи ищут и других жертв мошенницы.