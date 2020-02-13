В Беларуси планируют запретить гомосексуальные отношения до 18-летнего возраста

За гомосексуальные связи до 18 лет, возможно, будут судить Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Наказывать будут по уголовной статье. А пока иметь интимные связи с партнером того же пола разрешается с 16 лет

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Министерство здравоохранения Беларуси выступает за пропаганду традиционных семейных ценностей и поддержало соответствующие предложения в рамках проекта закона «Об изменении кодексов по вопросам административной и уголовной ответственности». Об этом говорится в ответе Минздрава на коллективное обращение участников движения просемейных ценностей.

В частности, Минздрав выступает за введение уголовной и административной ответственности за распространение информации, дискредитирующей институт семьи и брачно-семейные отношения.

Также в ответе за подписью первого замминистра Дмитрия Пиневича говорится о том, что Минздрав поддержал повышение с 16 до 18 лет возраста, до наступления которого половое сношение или другие действия сексуального характера с несовершеннолетним того же пола наказываются в соответствии с уголовным законом (ст. 168 УК). А пока эта статья предусматривает возможность интимных отношений с подростком в возрасте от 16 лет.