2020-02-12T21:51:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Пружанах поймали угонщика «со стажем»

Возбуждено уголовное дело
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Автоугонщик умудрился совершить преступления, находясь на "химии".Автоугонщик умудрился совершить преступления, находясь на "химии".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Незапертый автомобиль с ключом в замке зажигания «подвел» 24-летнего жителя Пружан под уголовную статью Подробности пресс-служба Следственного комитета сообщила в официальном Telegram-канале.

Угон произошел ночью 11 февраля в райцентре на Брестчине. Поздно вечером злоумышленник прохаживался по пружанским улицам. В частном секторе недалеко с домом внимание привлек «Фольксваген». Машина оказалась незапертой, а в замке зажигания торчал ключ.

– Угонщик завел чужую машину «хозяйским» ключом и поехал кататься по городу. Но всего через пару минут «Фольксваген» сел намертво на пустыре рядом с гаражным кооперативом, угонщик бросил иномарку там и ушел, – уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что раньше мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за угон. Причем «дубль» он совершил, находясь на «химии». Сейчас подозреваемый задержан, против него возбудили уголовное дело.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Пружанах поймали угонщика «со стажем»
Девушка отсидела в колонии за мошенничество в сети, вышла и «развела» нового ухажера на 5000 рублей
Белорусам до 1 марта предложили обсудить этический кодекс педагогов
В Бобруйске 40-летнему рабочему оторвало кисть в дробилке отходов
Это чудо! В страшном ДТП под Пинском госпитализированы трое взрослых, а у 4-месячной девочки, которую везли без автолюльки, – ни царапины
За убийство матери 52-летнего жителя Калинковичей приговорили к 18 годам заключения
Сыну бывшего гендиректора «Ивацевичдрева» вынесли приговор за пособничество
Александр Лукашенко спросил главу Минздрава о коронавирусе
Из-за усиления ветра в Беларуси на 12-13 февраля объявлен желтый уровень опасности
Верховный суд прокомментировал приговор норвежцу, которого обвиняли в домогательствах к девочке
Из-за коронавируса в Монголии отменили празднование Нового года
Крутой: Беларусь не заключала контрактов на поставки нефти из США
Девушка из Лиды вывозила белорусок в Турцию для занятия проституцией
Администрация президента разберется с падением зарплат бюджетников