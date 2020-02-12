В Пружанах поймали угонщика «со стажем»

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Незапертый автомобиль с ключом в замке зажигания «подвел» 24-летнего жителя Пружан под уголовную статью Подробности пресс-служба Следственного комитета сообщила в официальном Telegram-канале.

Угон произошел ночью 11 февраля в райцентре на Брестчине. Поздно вечером злоумышленник прохаживался по пружанским улицам. В частном секторе недалеко с домом внимание привлек «Фольксваген». Машина оказалась незапертой, а в замке зажигания торчал ключ.

– Угонщик завел чужую машину «хозяйским» ключом и поехал кататься по городу. Но всего через пару минут «Фольксваген» сел намертво на пустыре рядом с гаражным кооперативом, угонщик бросил иномарку там и ушел, – уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что раньше мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за угон. Причем «дубль» он совершил, находясь на «химии». Сейчас подозреваемый задержан, против него возбудили уголовное дело.