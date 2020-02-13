В ДТП под Псковом погибли 8 человек, единственный выживший - белорус

Изменить размер текста: A A

В Псковской области России произошла автокатастрофа с микроавтобусом, в которой погибли 8 человек. По предварительной информации, выжил в аварии только один пассажир микроавтобуса - это гражданин Беларуси. Остальные находившиеся в салоне и водитель - украинцы. Все они погибли.

Предварительно сообщается, что микроавтобус Mercedes ехал из Санкт-Петербурга в Киев и врезался в фуру Volvo, которая двигалась по встречке. По чьей вине произошло лобовое столкновение - пока уточняется. Водитель автопоезда, как и пострадавший белорус, доставлен в больницу.

Информацию подтвердили в региональном управлении МВД России. Ведется расследование трагедии. Жизни пострадавшего белоруса, по неофициальной информации, ничто не угрожает. Однако у него серьезные травмы, в том числе переломы.

Судя по всему, в микроавтобусе, который зарегистрирован в Закарпатье, ехали рабочие, возвращавшиеся со стройки домой. Предварительная причина аварии: водитель микроавтобуса не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с фурой.