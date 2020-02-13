2020-02-13T10:19:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Карта Европы вместо России: в Беларуси подправят государственный герб

Красная звезда останется и даже увеличится в размерах
Павел МИЦКЕВИЧ
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Слева - старый, справа - новыйСлева - старый, справа - новыйФото: Архив "КП"
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Изменения в изображения государственного герба Беларуси намерены внести парламентарии. Весной депутаты планируют рассмотреть соответствующий законопроект. В проекте закона говорится о том, что герб будет выглядеть более объемно, а надпись «Республика Беларусь» на ленте станет четче.

Другие детали, которые планируется изменить: цвет ленты флага, форма колосьев, изображения льна и клевера, а граница страны поменяет цвет с зеленого на золотой. Кроме того, по-новому прорисуют конуры материков на земном шаре в нижней части герба. На новом варианте отчетливо видна карта Европы, а на старом - части Евразии, где находится Россия.

То есть по большей части изменения носят художественный характер, краски станут не такими кислотными. Красная коммунистическая звезда, которая венчает герб, останется и даже увеличится в размерах.

Проект нового изображения герба планируется рассмотреть в парламенте весной. Кстати, меняли герб и в 2012 году - тогда изменили, например, число лепестков на цветках льна, скорректировали шрифт и оттенки.

Напомним, нынешний государственный герб Беларуси - это измененная копия герба БССР. Он стал официальным символом страны после референдума в 1995 году, сменив «Погоню» по инициативе президента Александра Лукашенко.

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