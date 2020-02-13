Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 1310 человек: Для диагностики применяют новый метод

В ВОЗ считают - пик распространения вируса не пройден. Фото: REUTERS

За сутки число смертей от коронавируса увеличилось на 242

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В эпицентре распространения коронавируса, китайской провинции Хубэй (столица город Ухань) зарегистрировано 1310 смертей. Данные на утро четверга 13 февраля сообщили в комиссии по здоровью провинции.

Диагноз впервые поставлен 48 206 жителям Хубэй, таким образом общее число заболевших достигло 59 810 человек. Из больниц выписаны 6002 человека.

Местные власти применяют новую технологию для тестирования коронавируса.

- Провинция Хубэй недавно провела проверку ранее предполагаемых случаев заболевания и внесла изменения в результаты диагноза, диагнозы новым пациентам поставлены согласно новой классификации диагнозов,- сказано в сообщении.

С четверга всех пациентов с подозрением на коронавирус начнут проверять согласно новому клиническому методу, который дает более точный результат

Ранее ученые сообщали, что каждый второй тест на коронавирус может дать ложноотрицательный результат - все зависит от способа взятия анализа.

Вакцины от коронавируса в мире еще нет - на конференции ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) определили, что тестирование препаратов, созданных в лаборатории, начнется через 3 - 4 месяца.