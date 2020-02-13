2020-02-13T12:17:52+03:00
Общество
КП Беларусь

Легендарный разведчик Алексей Ботян умер в 103-летнем возрасте

Уроженец Беларуси спас Краков от уничтожения фашистами
Павел МИЦКЕВИЧ
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Алексей Ботян умер в 103-летнем возрастеАлексей Ботян умер в 103-летнем возрастеФото: Личный архив
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В Москве прощаются со знаменитым разведчиком, который в годы Второй мировой войны сыграл большую роль в сохранении польского Кракова от разрушения германскими войсками. Это уроженец Воложинского района Беларуси Алексей Ботян. Буквально на днях, 10 февраля, легендарный разведчик отметил свое 103-летние, а 13 февраля умер.

Во время своей юности, когда Западная Беларусь была в составе Польши, он служил в польской армии, участвовал в боях против фашистов под Варшавой. После воссоединения белорусских земель Алексей Ботян поступил на службу в НКВД, окончил школу разведки и в 1942 году был переброшен в тыл врага, действовал в западных районах Беларуси и Украины. Там провел важные операции, затем направился в Польшу.

В Кракове разведчик установил связь с польскими патриотами, развернул широкую разведывательную и диверсионную деятельность. Бойцы его группы захватили инженера, служившего в вермахте, который дал ценные показания о складе взрывчатки доставленной в Ягеллонский замок - ее фашисты намеревались использовать для уничтожения исторического центра Кракова. Ботян внедрил в замок под видом грузчика, польского патриота, установил там мину замедленного действия, позже ее привели в действие - и склад был уничтожен.

В последние месяцы войны группа Ботяна действовала на территории Чехословакии, и после окончания военных действий разведчик был внедрен туда под видом рабочего-чеха. Был слесарем на заводе, а затем попал на урановые рудники.

Ботяну были присвоены звания Героя Советского Союза и Героя России.

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