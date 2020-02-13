В Минске на пешеходном переходе сбили ребенка

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По предварительной информации, утром 13 февраля в Минске водитель автомобиля «Мазда» на 2-м Велосипедном переулке сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу. Ребенок с травмами доставлен в больницу, сообщает столичная Госавтоинспекция.

- Уважаемые водители! Не забывайте о предельной бдительности и концентрации внимания при управлении автотранспортом! Помните о правилах проезда пешеходных переходов, с особой осторожностью двигайтесь в темное время суток! - обращаются в ГАИ и напоминают, что пешеходы, в свою очередь, должны убедиться в безопасности выхода на проезжую часть и обозначить себя фликером.