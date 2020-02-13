2020-02-13T11:23:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Первый энергоблок БелАЭС запустят в 2020 году

Скоро на станцию должны привезти ядерное топливо
Павел МИЦКЕВИЧ
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Первый энергоблок БелАЭС запустят в 2020 годуПервый энергоблок БелАЭС запустят в 2020 годуФото: Павел МАРТИНЧИК
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Уже в 2020 году намерены провести физический и энергетический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС, а также интегрировать ее в энергосистему страны. Первый энергоблок БелАЭС уже имеет высокую степень готовности, заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

Соответственно, в этом году на атомную электростанцию под Островцом должны завезти ядерное топливо, запустить первый энергоблок и выдать первые киловатт-часы в энергосистему, цитирует министра belta.by.

Конкретные сроки этих мероприятий пока не называются. Ранее срок ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС не раз сдвигали. В частности, физический запуск станции планировали в январе с оговоркой, что окончательная дата зависит от пусковых операций >

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